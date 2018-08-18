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إصابة شخصين بإطلاق للنار خلال مواجهة كروية في إحدى المدارس الأمريكية

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إصابة شخصين بإطلاق للنار خلال مواجهة كروية في إحدى المدارس الأمريكية
Reuters Joe Skipper
فلوريدا- أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أمريكية السبت بأن شخصين على الأقل أصيبا بجروح، في إطلاق للنار خلال إحدى مباريات كرة القدم المدرسية في مدينة بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وذكرت إذاعة KRMG أن عراكا وقع بين مجموعة من التلامذة خلال المباراة انتهى بإطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم العثور على أحد المصابين بجانب المدرسة، فيما نقل الثاني إلى المستشفى.

ونقلت الإذاعة عن ممثل شريف المقاطعة قوله، إن "شخصين أصيبا بجروح بإطلاق للنار أثناء مباراة في ملعب مدرسة بالم بيتش المركزية، ولم نقف حتى الآن على هوية المصابين وحالتهم الصحية".

المصدر: نوفوستي

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