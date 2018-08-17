مدمرة أمريكية تدخل البحر الأسود

أفاد المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي اليوم الجمعة، بأن السفينة الحربية الأمريكية المدمرة "كارسون سيتي" السريعة قد دخلت إلى البحر الأسود.

وذكر المكتب الإعلامي أن السفينة الحربية المذكورة عبرت من مضيق البوسفور الأربعاء متجهة إلى البحر الأسود لنقل قوات ومعدات عسكرية في المنطقة.

وقال قائد السفينة جوناتان كيفير: "فريق كارسون سيتي وأنا عبرنا بكل سرور من مضيقي الدردنيل والبوسفور إلى البحر الأسود. قيادة النقل البحري، وبالأخص السفن الهجومية السريعة وطواقمها قادرة على تقديم المساعدة لأفراد القوات المسلحة الأمريكية وشركائهم".

وتعد سفينة كارسون سيتي واحدة من أسرع تسع سفن في الأسطول البحري السادس التابع لقوات البحرية الأمريكية، ويبلغ طولها أكثر من 100 متر، فيما تصل سرعتها إلى 43 عقدة بحرية، وهي قادرة على نقل أكثر من 300 مقاتل بعدتهم وعديدهم، فضلا عن وجود عدة مدرجات هبوط للطائرات المروحية على متنها.

المصدر: "نوفوستي"