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وزير الخارجية الصيني: سنواصل التعاون مع إيران

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وزير الخارجية الصيني: سنواصل التعاون مع إيران
Reuters Feline Lim
وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والإيراني محمد جواد ظريف (صورة من الأرشيف)
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده ستواصل التعاون مع إيران، معتبرا أن الاتفاق النووي مع طهران يتوافق مع "المصلحة المشتركة" للمجتمع الدولي.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الصيني في أعقاب مكالمته الهاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف: "أشرنا بوضوح إلى أننا نعارض الممارسات الخاطئة المتعلقة بالعقوبات الأحادية الجانب والتحكيم بـ "اليد الطويلة" في العلاقات الدولية".

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وكانت وزارة الخارجية الصينية قد شددت في وقت سابق من الشهر الجاري على أن علاقاتها مع طهران منفتحة وشفافة وتأتي ضمن إطار القانون الدولي، وذلك على خلفية إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران. وهددت الولايات المتحدة بمنع الشركات التي ستتعاون مع إيران من الوصول إلى الأسواق الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تتعاون مع إيران بشكل وثيق في مجال الطاقة، فيما من المتوقع عودة العقوبات الأمريكية ضد شركات النفط والطاقة الإيرانية في نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز

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