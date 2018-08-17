 
مباشر

واشنطن: ترامب أبلغ بوتين ببقاء القوات الأمريكية في سوريا حتى هزيمة "داعش" نهائيا

أخبار العالم

واشنطن: ترامب أبلغ بوتين ببقاء القوات الأمريكية في سوريا حتى هزيمة
AP
مركبة عسكرية أمريكية في شمال سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knwt

أعلنت واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل واضح بأن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى إلحاق الهزيمة الساحقة بتنظيم "داعش".

إقرأ المزيد
واشنطن تتراجع عن تخصيص 230 مليون $ لتمويل برامج إعادة الاستقرار شمال سوريا

جاء هذا التصريح على لسان ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال اليوم الجمعة: "بخصوص المسائل المتعلقة بوجود الولايات المتحدة المستمر في سوريا، فإننا نتواجد هناك من أجل تحقيق انتصار تام على داعش، وهي الفكرة التي نقلها الرئيس (دونالد ترامب) إلى الرئيس بوتين".

كما أكد بريت ماكغورك، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده واشنطن، أن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا، وستركز على إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"، مؤكدا أن القوات الأمريكية تستعد حاليا لإطلاق المرحلة النهائية لعملية محاربة التنظيم الإرهابي.

المصدر: وكالات





// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطير.. الصين تدرب قواتها لضرب مواقع لأمريكا وحلفائها..