واشنطن: ترامب أبلغ بوتين ببقاء القوات الأمريكية في سوريا حتى هزيمة "داعش" نهائيا

أعلنت واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل واضح بأن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى إلحاق الهزيمة الساحقة بتنظيم "داعش".

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جاء هذا التصريح على لسان ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال اليوم الجمعة: "بخصوص المسائل المتعلقة بوجود الولايات المتحدة المستمر في سوريا، فإننا نتواجد هناك من أجل تحقيق انتصار تام على داعش، وهي الفكرة التي نقلها الرئيس (دونالد ترامب) إلى الرئيس بوتين".

كما أكد بريت ماكغورك، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده واشنطن، أن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا، وستركز على إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش"، مؤكدا أن القوات الأمريكية تستعد حاليا لإطلاق المرحلة النهائية لعملية محاربة التنظيم الإرهابي.

المصدر: وكالات











