هبوط عدة طائرات تشيلية اضطراريا بسبب بلاغات كاذبة

اعتقلت الشرطة في تشيلي شخصين بعد ورود عدة بلاغات كاذبة بوجود قنابل على متن طائرات ركاب، تسببت بهبوط اضطراري لـ 9 طائرات في تشيلي والأرجنتين وبيرو.

وأعلنت الشرطة اعتقال رجل تشيلي (29 عاما) في مدينة أنتوفاغاستا شمال البلاد فجر الجمعة. وسيمثل الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه أمام المحكمة بتهمة التهديد بتفجير.

وتم اعتقال الرجل الثاني، واسمه بوريس تشاكون فلوريس (33 عاما) بمطار سانتياغو بعد أن تحدث عن وجود قنبلة بحوزته أثناء مروره بالتفتيش الأمني في المطار، وذلك "على سبيل المزاح"، على حد قوله.

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وأكدت المتحدثة باسم المدعي العام لغرب سانتياغو، ماريا أنجيليكا فينيغاس عدم وجود أي صلة بين الشخصين المعتقلين.

ويأتي ذلك بعد أن قام عدد من الطائرات التابعة لشركتي "لاتام" و"سكاي" التشيليتين للطيران بهبوط اضطراري بسبب البلاغات بوجود قنبلة على متنها. وفي أعقاب ذلك توعد رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا على "تويتر" بمعاقبة المسؤولين عن نشر البلاغات هذه.

المصدر: رويترز