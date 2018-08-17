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بالفيديو.. سلاح الجو التركي يستهدف بدقة مسؤولا كرديا في سنجار بالعراق

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نشرت رئاسة الأركان التركية فيديو استهداف سلاح الجو التركي، لإسماعيل أوزدان المسؤول في حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار بمحافظة نينوى شمال غربي العراق.

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ويظهر الفيديو استهداف سيارة يعتقد أنها تقل أوزدان من قبل سلاح الجو التركي، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومن ثم هرع عناصر من "حزب العمال الكردستاني" لسحب جثة أوزدان إلى سيارة أخرى، لكن المقاتلات التركية عاجلتهم بضربة ثانية.

وذكرت وكالة "الأناضول" الأربعاء أن أوزدان البالغ 66 عاما عضو في المجلس التنفيذي لـ"كا جي كا/بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا) المطلوب الأول في لائحة الإرهاب التي وضعتها السلطات التركية.

المصدر: الأناضول

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