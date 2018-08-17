بالفيديو .. حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق الذي حولها إلى قوة نووية

جرت في العاصمة الهندية نيو دلهي اليوم الجمعة مراسم تشييع وحرق جثمان رئيس الوزراء الهندي الأسبق، أتال فاجبايي، الذي توفى الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.

Atal Ji, you will live on in the hearts and minds of every Indian.



No words can ever do justice to your rich contribution towards the making of our country. pic.twitter.com/TcQEmF68Mi — Narendra Modi (@narendramodi) 17 августа 2018 г.

وقد أعلنت السلطات الهندية الحداد الوطني لـ 7 أيام حتى الـ22 من أغسطس الجاري إثر وفاة فاجبايي.

وتوفي رئيس الوزراء الهندي الـ11 في أحد مستشفيات العاصمة، بعد نقله إليه في يونيو الماضي عقب تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض الكلى والشعب الهوائية. ومنذ ذلك الحين، كانت حالته تزداد سوءا إلى أن وافته المنية.

وترأس فاجبايي حكومة بلاده مرتين، الأولى بين مايو - يونيو عام 1996، وبعد ذلك بين مارس 1998 ومايو 2004.

ووافقت الحكومة الهندية بزعامة فاجبايي عام 1998 على تنفيذ أول تجربة للسلاح النووي.

وقع الرئيس فلاديمير بوتين وأتال فاجبايي عام 2000 معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند التي تعد وثيقة تاريخية وهي الأولى من نوعها في العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT + وكالات