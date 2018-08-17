تعرف على هدية بوتين لوزيرة الخارجية النمساوية بمناسبة زفافها

كشفت وكالة "دي بي أ" الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل برفقة 10 أعضاء من فرقة القوزاق سيؤدون أغنية الزفاف الخاصة.

ورجحت الوكالة أن تكون هذه الأغنية هدية الرئيس الروسي للعروسين.

وسبق أن أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، زيارة بوتين للنمسا غدا السبت لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، مضيفا أن الرئيس الروسي يعتزم تقديم هدية للعروسين. ولم يكشف بيسكوف عن تفاصيل هدية الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن المكتب الصحفي للكرملين سيعلن عنها فيما بعد.

يذكر أن الرئيس الروسي يختار بعناية ودقة هداياه التي تحمل معنى خاصا ورمزية محددة لأولئك الذين يتسلمونها.

وأهدى الرئيس الروسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أثناء قمة هلسينكي "كرة سوريا"، قائلا: "فيما يتعلق بكون كرة سوريا في ملعبنا.. فقد قال السيد الرئيس (الأمريكي) بأننا نجحنا في استضافة كأس العالم لكرة القدم. وأريد أن أقدم هذه الكرة للسيد الرئيس، فهي الآن في ملعبه".

وفي سبتمبر 2016، قدم بوتين صندوقا كاملا من الآيس كريم الروسي لنظيره الصيني شي جين بينغ أثناء قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وعزا بوتين هذا الاختيار إلى أن رجال أعمال صينيين أخبروه أن الصينيين يحبون المثلجات الروسية ويتلذذون بتناولها.

وفي فبراير 2015، أثناء زيارته للقاهرة، أهدى الرئيس الروسي لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي بندقية كلاشنكوف أوتوماتيكية من طراز " Ak-47 ".

وستقام مراسم حفل الزفاف للوزيرة النمساوية يوم غد الموافق 18 أغسطس في ولاية ستيريا الاتحادية بحضور حوالي 100 ضيف، من بينهم مستشار النمسا، سباستيان كورتز.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن قناصة والوحدة الخاصة "كوبرا" سيؤمنان حفل الزفاف، وسيرافق أفراد منهم الضيوف من مطار "غراتس — تاليرخوف" إلى مكان إقامة العرس.

المصدر: تاس + وكالات