الرئيس غني يهنئ الجيش الأفغاني بتحرير غزنة من طالبان

هنأ الرئيس الأفغاني أشرف غني القوات المسلحة في غزنة على انتصارها على مقاتلي "طالبان" في المدينة الاستراتيجية بعد اشتباكات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 150 جنديا و95 مدنيا.

وأعلن مسؤولون أفغان أنهم استعادوا السيطرة الكاملة على غزنة بقتل مئات من مقاتلي "طالبان" الذين حاصروا على مدى 5 أيام هذه المدينة الواقعة وسط أفغانستان على الطريق السريع الذي يربط العاصمة كابول بجنوبي البلاد.

وقال غني بعد وصوله للمدينة، حيث التقى بمسؤولين لتقييم الوضع الأمني كما اجتمع بأسر الضحايا: "أنا هنا لمساعدة كل من تكبدوا خسائر. أنا ملتزم ببناء المدينة وببذل كل شيء لحماية غزنة".

وأضاف غني: "جنودنا حاربوا ببسالة ونحن لا نزال ملتزمين بإحلال السلام".

الهجوم على غزنة الذي جاء في وقت تضغط فيه الحكومة وشركاؤها الغربيون من أجل هدنة ثانية خلال عطلة عيد الأضحى، كشف مدى هشاشة سيطرة حكومة غني المدعومة من الغرب على الوضع الأمني، وعجزها الواضح عن منع هجمات على نطاق كبير.

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ودخل آلاف من مقاتلي "طالبان" غزنة بعد أن دمروا نقاط تفتيش ما أدى لمقتل عشرات الجنود الأفغان وأفراد الشرطة وقطع الاتصالات والطريق السريع.

وتمكن جنود أفغان بدعم من قوات أمريكية من طرد مقاتلي "طالبان" من المدينة التي لحق بها دمار شديد بعد معارك استمرت خمسة أيام.

المصدر: رويترز