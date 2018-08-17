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بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي أجندة محادثاته المرتقبة مع ميركل

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بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي أجندة محادثاته المرتقبة مع ميركل
Sputnik Mikhail Klementiev
الرئيس فلاديمير بوتين يجري اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي (أرشيف)
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي محاور محادثاته المزمعة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غدا السبت، إضافة إلى عدد من القضايا الداخلية.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "جرى تبادل الآراء حول مسائل يمكن أن يتطرق إليها اللقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غدا في ألمانيا، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وأوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن البحث تناول أيضا مسائل الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية.

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وحضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، وسكرتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الممثل الرسمي للحكومة الألمانية أن ميركل ستبحث مع بوتين خلال لقائهما غدا ملفي سوريا وأوكرانيا.

المصدر: وكالات

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