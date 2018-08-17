هل دفن جسر جنوى المنهار 20 مفقودا تحت حطامه؟

يبحث رجال الإنقاذ في حطام الجسر المنهار في جنوى شمالي إيطاليا، عمّا يتراوح بين 10 و20 مفقودا، انقطعت أخبارهم يوم انهيار الجسر، دون أن يعرف ما إذا كانوا قد دفنوا تحت أنقاضه.

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وذكرت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن مصادر في جنوى، أن هؤلاء المفقودين هم أشخاص يشتبه بأنهم مرّوا على الجسر، وأن أخبارهم قد انقطعت منذ حصول الكارثة التي أدت إلى مقتل 38 شخصا وإصابة 15 آخرين حسب الحصيلة الأولية.

وأعلن رجال الإطفاء أن "عمليات البحث متواصلة مع إزالة ونقل قطع كبيرة من الجسر المنهار من أجل العثور على المفقودين".

ويصرخ أحد عناصر الإطفاء بنبرة قلقة في تجويف بين أكوام الحجارة والإسمنت والحطام في مقطع فيديو نشره رجال الإطفاء: "هل هناك أحد؟ هل هناك أحد؟".

وحسب إدارة المقاطعة، يعمل منذ انهيار الجسر قبل 3 أيام، حوالى ألف شخص في الموقع بينهم قرابة 350 رجل إطفاء.

ورغم أن أعمال البحث لم تنته بعد، إلا أن جنازات رسمية ستجرى قبل ظهر السبت في مركز معارض جنوى مع قداس إلهي بحضور ممثلين عن السلطات الإيطالية العليا.

المصدر: أ ف ب