ميركل: نرغب بعلاقات جيدة مع موسكو

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة، إنها ستبحث تطوير علاقات ألمانيا مع روسيا في لقائها المزمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 أغسطس الجاري.

وفي حديثها للصحفيين كشفت ميركل عن بعض التحضيرات للاجتماع الرباعي بين روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا لبحث تسوية الأزمة السورية، مشيرة إلى أنها ستلتقي الرئيس بوتين قبيل الاجتماع الرباعي.

واعتبرت أن اللقاء بصيغته الرباعية لبحث التسوية السورية قد يكون مفيدا، ولذا ستناقش الدول الأربع إمكانية عقد هذا الاجتماع على مستوى المستشارين في بادئ الأمر.

وأضافت: "علينا أن نحضر جيدا لهذا الاجتماع، ولذا فلا يمكنني أن أعلن عن موعد دقيق له، ولكننا سوف نعمل من أجل تمكين المستشارين من الإعداد الجيد له، لنبتّ لاحقا في ما إذا كان من المجدي عقد الاجتماع الرباعي أم لا".

المصدر : انترفاكس