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شويغو يبحث مع أكار الوضع الإنساني في سوريا وسبل التعاون بين الوزارتين

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ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره التركي خلوصي أكار اليوم في موسكو، القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، والوضع في سوريا، والتعاون الثنائي بين الوزارتين.

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وقالت وزارة الدفاع للصحفيين، إن "الاجتماع بين الوزيرين كان بناء. وتم خلاله إيلاء اهتمام خاص لمناقشة قضايا تسوية الوضع الإنساني في سوريا بأسرع وقت، بما في ذلك عملية اللاجئين".

وأشارت إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى "مسائل التعاون الثنائي بين الهيئات الدفاعية في روسيا وتركيا".

المصدر: إنترفاكس

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