مصر تضع اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل على نار حامية

كشف مصدر أمني مصري، عن إسهام بلاده في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس، والسعي لموافقة فتح على هذه الهدنة.

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وقال المصدر "نضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على بنود التهدئة من كل الأطراف ونتوقع أن نعلن عنها الأسبوع المقبل إذا ساعدتنا فتح على ذلك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التهدئة مدتها عام يتم خلالها التواصل لتمديدها لمدة أربع سنوات أخرى".

وذكر أنه كان من المتوقع أن يلتقي مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، بعد محادثات مماثلة في إسرائيل وأن الإعلان عن الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الهدنة ستشمل أيضا فتح ممر بحري من غزة إلى قبرص تحت إشراف إسرائيلي، فيما تدعي إسرائيل أن الحصار إجراء دفاعي في مواجهة حماس التي تدعو إلى تدميرها.

المصدر: رويترز