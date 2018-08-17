بيونغ يانغ تطالب واشنطن بالتوقيع على معاهدة سلام

أشارت صحيفة "نودون سينمون" الكورية الشمالية في تعليق نشر اليوم، إلى أهمية توقيع الولايات المتحدة على معاهدة السلام مع كوريا الشمالية.

وشددت الصحيفة على ضرورة ذلك لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وكتبت: "لا توجد أي أسباب تدعو لتجاهل المعاهدة. هذه عملية ذات أولية ومهمة تهدف إلى إرساء الأساس لنزع فتيل التوتر وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".

واعتبرت الصحيفة أن توقيع المعاهدة سيساعد في نشر الثقة المتبادلة وسيشكل قفزة مهمة في مجال ضمان الأمن العالمي.

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من جانبها قالت البوابة الكورية الشمالية Meari المخصصة للدعاية الخارجية، إن أي حادث مهما كان صغيرا يمكن أن يتحول إلى أزمة، في ظل عدم وجود معاهدة للسلام.

وأضافت: "إذا حدث ذلك، قد تعود العلاقات بين الشمال والجنوب والولايات المتحدة إلى عهدها السابق، المشبع بالمواجهة والمشاحنات".

وفي وقت سابق أفادت قناة CNN، بأن بيونغ يانغ رفضت جميع المقترحات الأمريكية بشأن تنفيذ اتفاقات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وتصر واشنطن على تخلي كوريا الشمالية عن كل أسلحتها النووية وتضيف، أن العقوبات ضدها ستبقى حتى نهاية هذه العملية.

أما بيونغ يانغ، فتصر على توقيع معاهدة السلام والحصول على ضمانات أمنية وتخفيف العقوبات عنها، كشرط ابتدائي لمتابعة السير على طريق التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

المصدر: انترفاكس