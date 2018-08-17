رويترز: إيران وسوريا والحد من التسلح أولويات لقاء روسي أمريكي مرتقب

ذكر مسؤول أمريكي الخميس أن جون بولتون مستشار الرئيس للأمن القومي سيبحث مع نظيره الروسي نيقولاي باتروشيف في جنيف الأسبوع المقبل المعاهدات الخاصة بالحد من التسلح ودور إيران في سوريا.

ويأتي الاجتماع متابعة للقمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو الماضي.

وحسبما نقلت وكالة رويترز عن المسؤول في الإدارة الأمريكية، فإن القضية الرئيسية في محادثاتهما كانت الحرب في سوريا، ودور إيران والوضع الإنساني هناك.

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وأكد المسؤول أنهما اتفقا من حيث المبدأ على ضرورة خروج الإيرانيين من سوريا وإن رأت روسيا أن ذلك سيكون مهمة شاقة.

وذكر المسؤول الأمريكي، أن الزعيمين اتفقا على سبيل للمضي قدما بشأن الحد من التسلح، بعد أن بحثا معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية ومعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي حظرت استخدام الصواريخ الباليستية والمجنحة النووية والتقليدية، المنصوبة على الأرض ويتراوح مداها من 500 إلى 5500 كيلومتر.

ويعتبر بولتون من منتقدي معاهدة ستارت الجديدة، التي تم التوصل إليها إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

المصدر: رويترز