قائد عملية اغتيال بن لادن غاضب من ترامب ويتهمه بـ"المكارثية"

أعرب الأميرال ويليام ماكرايفن قائد عملية تصفية أسامة بن لادن في باكستان، عن غضبه من الرئيس دونالد ترامب لسحبه الترخيص الأمني من مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق جون برينان.

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ودافع ماكرايفن في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، عن برينان بوصفه "أحد أرقى الموظفين الذين عرفتهم"، واتهم ترامب باستخدام "تكتيكات حقبة المكارثية".

وقال مخاطبا ترامب: "سأعتبر سحبك ترخيصي الأمني أيضا شرفا لي، ليكون باستطاعتي إضافة اسمي إلى قائمة الرجال والنساء الذين رفعوا صوتهم ضد رئاستك".

وكان ماكرايفن رئيس قيادة العمليات الخاصة المشتركة بين عامي 2011 و2014، قد أشرف على العملية التي قامت بها قوات خاصة من مشاة البحرية على المنزل الذي كان يتوارى فيه بن لادن في باكستان عام 2011 وأدت إلى قتله.

وكتب ماكرايفن في أحد مقالاته: "مثل معظم الأمريكيين، كنت آمل أنك عندما ستصبح رئيسا سترتفع إلى مستوى المنصب وتصبح القائد الذي تحتاج إليه هذه البلاد العظيمة".

وأضاف: "من خلال تصرفاتك أحرجتنا في نظر أولادنا وأهنتنا على الساحة الدولية والأسوأ من كل هذا أنك قسمتنا كأمة".

وتابع: "إذا كنت تظن للحظة أن تكتيكاتك التي تشبه حقبة المكارثية سوف تقمع أصوات النقد، فأنت مخطئ"، مشيرا إلى أن "النقد سيستمر حتى تصبح القائد الذي صلينا أن تكون عليه".

وألغى ترامب الأربعاء الترخيص الذي يسمح لبرينان، الذي كان أحد المستشارين المقربين من الرئيس الديموقراطي باراك أوباما، الاطلاع على معلومات سرية حتى بعد انتهاء ولايته في منصبه.

المصدر: أ ف ب