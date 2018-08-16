قضية الجزائريين الستة المتهمين باغتصاب فتاة إيرلندية تحل بتدخل دبلوماسي (فيديو)

أفرجت السلطات التشيكية عن 6 طلاب جزائريين في كليتي الطب والصيدلة، اتُهموا باغتصاب سيدة إيرلندية في العاصمة التشيكية، وذلك بعد تدخل وزارة الخارجية الجزائرية.

ووفقا لموقع "ALG24"، فقد أُطلق سراح الشبان الجزائريين المتهمين بقضية اغتصاب السيدة الإيرلندية بعد حبسهم حوالي 4 أشهر، وتبرئتهم من قبل القضاء التشيكي لعدم إثبات الجرم.



واعتقلت السلطات التشيكية الشبان الجزائريين في أبريل الماضي، بعد ادعاء الفتاة الإيرلندية بأن الشبان المذكورين اغتصبوها، رغم تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بعدم وجود أي آثار للاغتصاب تثبت وقوع الجريمة.

وكان الشبان الجزائريون الـ 6 يقضون إجازتهم في جمهورية التشيك حين تعرفوا في ملهى ليلي على السيدة الإيرلندية التي تبلغ من العمر 35 عاما حين كانت هي أيضا تقضي إجازة في مدينة براغ.



المصدر: "ALG24"