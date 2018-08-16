هبوط 4 طائرات اضطراريا بعد إنذارات بوجود قنابل في أمريكا الجنوبية

أعلنت هيئة الطيران المدني في تشيلي عن هبوط 4 طائرات اضطراريا في بيرو والأرجنتين وتشيلي بعد تلقي بلاغات بوجود قنابل على متنها.

وتم الإعلان عن أول هبوط اضطراري مساء اليوم الخميس في بيرو، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "لاتام" للطيران في مطار بجنوب بيرو، وذلك أثناء قيامها برحلة من عاصمة بيرو ليما إلى عاصمة تشيلي سانتياغو.

وأكدت وزارة النقل في بيرو السيطرة على الوضع بعد وصول خبراء المتفجرات.

وفي وقت لاحق تم تلقي اتصال هاتفي بشأن وجود قنابل على متن 3 طائرات أخرى. وبعد وصول الفرق الأمنية تم التأكد من أن كل البلاغات كانت كاذبة.

المصدر: وكالات