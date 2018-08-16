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السلطات الإيطالية تحقق مع الشركة المسؤولة عن جسر جنوى المنهار

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السلطات الإيطالية تحقق مع الشركة المسؤولة عن جسر جنوى المنهار
AFP MARCO BERTORELLO
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فتحت الحكومة الإيطالية تحقيقا مع الشركة "أوتوسترادي بير لإيطاليا" التي كانت تدير الجسر الذي انهار بالقرب من مدينة جنوى يوم الثلاثاء الماضي.

وأمهلت وزارة النقل الإيطالية الشركة 15 يوما لتقدم أدلة تثبت أنها كانت تلتزم بكافة قواعد البناء لضمان تجنب الحوادث.

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وأكدت وزارة النقل أنها تريد من الشركة أن تبدأ بإعادة بناء الجسر فورا على حسابها الخاص وخلال فترة زمنية محدودة. كما ستتولى الشركة إعادة إعمار المنطقة المحيطة بالجسر، التي تضررت جراء الحادث.

يذكر أن انهيار جزء من الجسر بالقرب من جنوى صباح الثلاثاء الماضي أسفر عن مصرع 38 شخصا، وكان يحمل لحظة الانهيار أكثر من 30 سيارة و3 شاحنات.

المصدر: رويترز

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