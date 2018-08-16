طائرة ألمانية تهبط اضطراريا في جزيرة "كريت"

هبطت طائرة ألمانية على متنها 250 راكبا اضطراريا في مطار جزيرة كريت اليونانية، وذلك أثناء رحلة من مصر إلى ألمانيا.

وذكرت قناة ERT اليونانية أن الطائرة هبطت بسلامة في مطار سودا العسكري وأجلي الركاب وأفراد الطاقم.

وأضافت القناة أن خبراء المتفجرات مع كلاب مدربة فحصوا الطائرة.

من جهة أخرى، أفاد موقع newsbomb.gr الإعلامي بأن الطائرة تابعة لشركة "كوندور" الألمانية للطيران، وكانت تنفذ رحلة من الغردقة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، وعلى متنها 281 راكبا.

المصدر: وكالات