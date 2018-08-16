عشرات سيارات الإطفاء تهرع إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

قالت إدارة الأمن في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، إن عشرات سيارات الإطفاء وصلت إلى مبنى المنظمة الأممية، تحسبا لوقوع حريق جراء عطل كهربائي في معدات تستخدم لغسيل نوافذ المبنى.

وجاء في بيان صدر عن إدارة أمن مبنى منظمة الأمم المتحدة: "تود إدارة الأمن أن تعلن أن فرق الإطفاء في نيويورك موجودة في مقر الأمم المتحدة بسبب عطل في معدات تنظيف النوافذ في الجهة الشرقية من المبنى".

وأفاد البيان بأنه لم تقع إصابات بين العاملين في المبنى، وأن العطل سيصلح في القريب العاجل.

المصدر: "نوفوستي"