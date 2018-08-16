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انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب لحزب الرابطة شمالي إيطاليا

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انفجار عبوة ناسفة أمام مكتب لحزب الرابطة شمالي إيطاليا
Twitter @SUEM_Veneto
صورة من موقع الحادث
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أمام مكتب لحزب "الرابطة" شمالي البلاد.

ووقع الانفجار في بلدة فيلوربا في مقاطعة فينيتو شمال شرقي إيطاليا. وحسب المعلومات الأولية، فلم يسفر الانفجار عن إصابات.

وعثر على عبوة ناسفة أخرى، لم تنفجر أمام مكتب الحزب. ويعمل أفراد الشرطة ورجال الإطفاء على إبطال مفعولها.

واعتبر زعيم حزب الرابطة، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني هذا الحادث "محاولة لإيقاف" حزبه، قائلا: "المجرمون لن يخيفوننا، ونمضي قدما إلى الأمام ونحن أقوى مما كنا سابقا".

المصدر: نوفوستي

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