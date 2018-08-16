ماكرون يشدد على أهمية استقرار الاقتصاد التركي بالنسبة إلى بلاده

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية استقرار الاقتصاد التركي بالنسبة إلى فرنسا.

#عاجل | ماكرون يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان، على أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيسين شددا في حديثهما على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات بين أنقرة وباريس، مشيرة إلى اتفاقهما على لقاء وزيري مالية البلدين قريبا.

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يذكر أن الاقتصاد التركي يواجه مشاكل جمة، ولاسيما بعد هبوط الليرة الحاد ووصولها إلى مستويات متدنية أمام الدولار مطلع الأسبوع الحالي، قبل ارتفاع ملحوظ اليوم الخميس، مستفيدة من تحركات البنك المركزي التركي والدعم القطري المعلن مؤخرا باستثمار 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي.

المصدر: الأناضول