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ماكرون يشدد على أهمية استقرار الاقتصاد التركي بالنسبة إلى بلاده

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ماكرون يشدد على أهمية استقرار الاقتصاد التركي بالنسبة إلى بلاده
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرشيف
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية استقرار الاقتصاد التركي بالنسبة إلى فرنسا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيسين شددا في حديثهما على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات بين أنقرة وباريس، مشيرة إلى اتفاقهما على لقاء وزيري مالية البلدين قريبا.

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يذكر أن الاقتصاد التركي يواجه مشاكل جمة، ولاسيما بعد هبوط الليرة الحاد ووصولها إلى مستويات متدنية أمام الدولار مطلع الأسبوع الحالي، قبل ارتفاع ملحوظ اليوم الخميس، مستفيدة من تحركات البنك المركزي التركي والدعم القطري المعلن مؤخرا باستثمار 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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