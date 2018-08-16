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البنتاغون يحذر الفلبين من شراء الأسلحة الروسية

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البنتاغون يحذر الفلبين من شراء الأسلحة الروسية
AFP ROBINSON NINAL / PRESIDENTIAL PHOTO DIVISION
الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء تسليم دفعة من بنادق كلاشنكوف للفلبين، في 25 أكتوبر عام 2017
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حذر مسؤول رفيع في البنتاغون الحكومة الفلبينية من استمرار شراء المعدات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن ذلك قد يضر بالتعاون العسكري مع واشنطن، الذي اعتبره أكثر نفعا لمانيلا.

وفي معرض تعليقه على خطط الفلبين لشراء الأسلحة الروسية، دعا نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ راندال شريفير مانيلا إلى "التفكير مليا" في هذا الموضوع.

وقال للصحفيين في العاصمة الفلبينية اليوم: "إذا كان من المفترض أن تواصل الفلبين شراء المعدات العسكرية الروسية، فلا أعتقد أن ذلك سيساعد في تطوير تعاوننا. وفي نهاية الأمر، أظن أنه يمكننا أن نكون شريكا أفضل من الروس".

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن مانيلا لن تتراجع عن اقتناء الأسلحة الروسية بغض النظر عن العقوبات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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