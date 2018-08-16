الصدفة تجمع فتاة إيزيدية بخاطفها الداعشي في ألمانيا

نشرت صحيفة "باس نيوز" الكردية تفاصيل قصة فتاة إيزيدية، عادت إلى كردستان العراق بعد أن جمعتها الصدفة في ألمانيا بخاطفها الداعشي الذي عذبّها لأشهر.

وذكرت الصحيفة في التفاصيل، أن الفتاة "أشواق كانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما اقتادها مسلحو "داعش" وأسرتها بالكامل في هجوم على الإيزيديين شمالي العراق منذ 4 أعوام، لتباع بعد ذلك هي وشقيقتها وغيرهما من النساء والفتيات، وتضطر للعيش مع داعشي تعرفه باسم أبو همام".

وأضافت الصحيفة: "أشواق تمكنت بجهدها وذكائها من الفرار والوصول إلى مناطق سيطرة قوات البيشمركة، لتبدأ العيش مع أقربائها مدة من الزمن، وفي ما بعد انتقلت ضمن برنامج إنساني للعيش كلاجئة في مدينة شتوتغارت الألمانية برفقة والدتها وأحد أشقائها".

إقرأ المزيد

وتابعت: "بعد 3 سنوات في ألمانيا قضتها أشواق في تعلم اللغة الألمانية، التقت صدفة بالداعشي أبو همام، الذي كان قد اشتراها قبل سنوات في مدينة الموصل بـ100 دولار أمريكي، واستمر في تعذيبها لـ10 أشهر".

وأشارت إلى أن "أبو همام، لم يسع للتواري عن أنظارها، بل عاد لاعتراضها ومضايقتها في المدينة الألمانية، فما كان منها إلا وأن أبلغت إدارة المخيم الذي تقيم فيه والشرطة، إلا أن السلطات الألمانية لم تقدم على أي إجراء بحقه، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارها بالعودة إلى إقليم كردستان".

المصدر: باسنيوز