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مطار "رونالد ريغان" يغرق في الظلام

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Reuters Social Media
مطار رونالد ريغان في واشنطن
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أعلن مطار "رونالد ريغان الوطني" في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأثره مساء أمس الأربعاء بانقطاع التيار الكهربائي، لكنه أكد استمرار الرحلات الجوية رغم الانقطاع.

ونشر المطار تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: "نشهد انقطاعا في التيار الكهربائي يؤثر على كل المطار ونجري تحقيقا"، لافتا إلى أنه تم تشغيل أجهزة توليد الكهرباء "لإنارة بعض المناطق في مبنى المطار".

وأضاف أنه "يتم تسيير الرحلات لكن الأنظمة الميكانيكية التي تعمل دون كهرباء تعمل على إبطاء حركة نزول الركاب وصعودهم إلى الطائرات".

Reuters Social Media
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وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر المطار غارقا في الظلام.

ولم يأت المطار على ذكر الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء، لكنه اكتفى بالقول إن التيار قطع قبيل الساعة 22:00 (02:00 ت غ).

المصدر: أ ف ب

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