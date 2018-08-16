 
مباشر

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

أخبار العالم

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knl5

هاجم مسلحون محيط مركز تدريب للمخابرات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم الخميس، حسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المركز، أنه احتمى في منطقة محصنة داخل المركز دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت "طلوع نيوز" المحلية نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجار وسط تبادل لإطلاق النار قرب مركز تدريبي للجيش الوطني في منطقة قلعة وزير في كابل، وأن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي كابل، وخلف أكثر من 100 قتيل وجريح.

إقرأ المزيد
تفجير في كابل - صورة أرشيفية  48 قتيلا و67 جريحا بتفجير انتحاري هز مؤسسة تعليمية في كابل

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا