هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

هاجم مسلحون محيط مركز تدريب للمخابرات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم الخميس، حسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المركز، أنه احتمى في منطقة محصنة داخل المركز دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت "طلوع نيوز" المحلية نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجار وسط تبادل لإطلاق النار قرب مركز تدريبي للجيش الوطني في منطقة قلعة وزير في كابل، وأن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث.

#Kabul – complex attack on military training facility in Qala-e-Wazir continues as security forces clash with insurgents #Afghanistan video: social media pic.twitter.com/QFU6jWQOuu — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2018

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي كابل، وخلف أكثر من 100 قتيل وجريح.

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المصدر: وكالات