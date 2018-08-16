"شحنة مشعة" على متن طائرة تركية توقف العمل بمطار بودابست!

تسببت شحنة تحتوي على مادة "الإيريديوم" المشعة، بتوقف العمل في إحدى محطات مطار بودابست الهنغاري لعدة ساعات، وإلغاء 9 رحلات جوية على الأقل الليلة الماضية.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة MTI فإن الشحنة كانت داخل حاوية على متن طائرة تابعة لشركة turkish airline قادمة من اسطنبول.

وقال مارتون هاجدو، ممثل إدارة الطوارئ في هنغاريا، للوكالة: "لم تتسرب أية مواد ضارة للبيئة، والركاب في أمن تام".



وأضافت الوكالة، أن الحاوية كان فيها نظير إيريديوم - لواحدة من الشركات الهنغارية، طلبتها من مدينة ديميتروفغراد الروسية.

يشار إلى أن Iridium-192، الذي نقل جوا، يمكن أن يشكل خطرا على حياة الناس في حالة حدوث خطأ ما. حيث أنه يمكن أن يسبب حروقا، وأمراضا إشعاعية ويؤدي إلى الوفاة في حالة استمرار التعرض له لعدة أيام.

المصدر: نوفوستي