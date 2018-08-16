اصطدام طائرتين مدنيتين في مطار شيكاغو

اصطدمت طائرتان مدنيتان في مطار شيكاغو في الولايات المتحدة دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وأشير إلى أن الحادث وقع عندما حاول قائد إحدى الطائرتين ركنها عند إحدى بوابات صعود الركاب، وذلك في اللحظة التي كانت الطائرة الثانية تهمّ فيها بمغادرة البوابة عينها، مما تسبب بتحطم الجناح الأيسر لكل من الطائرتين.

ALERT: Two aircraft on the ground at Chicago O'Hare collided. @ORDInsiderpic.twitter.com/r4gTkrYGLk — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) August 15, 2018

ونقل الركاب إلى طائرات أخرى إثر الحادث، فيما التحقيق مستمر للكشف عن ملابسات الاصطدام.

المصدر: فيستي