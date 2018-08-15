فوز أمريكيتين من أصل فلسطيني وصومالي في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية (صور)

فازت أمريكية صومالية في ولاية مينيسوتا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولايتها ما يفسح الطريق أمامها لدخول مجلس النواب كإحدى أوائل النساء المسلمات.

وأعلنت إلهان عمر، وهي مسلمة ترتدي الحجاب وعضو في مجلس نواب مينيسوتا، فوزها في الانتخابات التمهيدية في نتيجة أكدتها وسائل الإعلام الأمريكية.

وورد في بيان على موقعها الإلكتروني "تم إعلان فوز إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية في السباق لعضوية الكونغرس لتمثيل الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا".

وأضاف "كأول لاجئة يتم انتخابها لتولي مقعد في الكونغرس وثاني امرأة مسلمة بعد رشيدة طليب من ميشيغان، ستحمل إلهان معها منظورا فريدا وطاقة جديدة إلى العاصمة واشنطن".

وقالت عمر في البيان "كل شخص فينا يعد الإلهام الذي نحتاجه لمواصلة الكفاح من أجل ديمقراطية تقربنا من الوعد الأمريكي بالازدهار للجميع والأمل بغد أفضل".

Sister @IlhanMN just WON her Minnesota primary, while outspent as well! 💪🏽💜



She and @RashidaTlaib will be the first Muslim Congresswomen in US history, both elected this year.



Congratulations Ilhan, you inspire me. I am so proud to join hands with you to November and beyond. https://t.co/g9ez6FSBiL — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 15 августа 2018 г.

وفازت المحامية رشيدة طليب الأمريكية من أصل فلسطيني، بمقعد في الكونغرس، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن المقاطعة رقم 13 في ولاية ميتشغان الأمريكية، ولم يتقدم أي مرشح آخر لمواجهتها وبالتالي ضمنت دخولها إلى مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية في نوفمبر.

وفي المقابل، فازت كريستين هالكويست المتحولة جنسيا بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية فيرمونت الثلاثاء، وهو ما يقربها من حاكمية ولاية.

ونشرت منظمة "فيكتوري فاند" التي تدعم المرشحين من المغايرين جنسيا تغريدة على "تويتر" عن هالكويست تقول: "تمت صناعة التاريخ! أصبحت كريستين أول مرشحة لمنصب حاكم ولاية متحولة جنسيا من الجنس الثالث من حزب سياسي رئيسي في التاريخ الأمريكي"، لكن لا يزال عليها خوض معركة صعبة في الانتخابات العامة عندما تواجه المرشح الجمهوري فيل سكوت، الذي يتولى المنصب منذ العام 2016.

وتحولت هالكويست جنسيا منذ كانت تترأس شركة كهرباء فيرمونت أي قبل سنوات من ترشحها لمنصب حاكم الولاية.

وبحسب موقع حملتها، قررت كريستين في 2015 بعد سنوات من كبتها ذلك داخليا إظهار حقيقتها كامرأة متحولة جنسيا لتصبح أول رائدة في مجال الأعمال التجارية في البلاد تتحول جنسيا وهي في منصبها.

وكان بين المرشحين في انتخابات فيرمونت كذلك التلميذ إيثان سونبورن البالغ من العمر 14 عاما حيث استغل ثغرة في دستور الولاية الذي لا يضع حدا أدنى لعمر المرشح لمنصب الحاكم، ورغم الإشادة بـ"نضج" سونبورن ووعيه السياسي إلا أن حملته أسفرت عن دعوات لسد هذه الثغرة.

المصدر: أ ف ب