مراقب الدولة الإسرائيلي يقول إن أسلحة فلسطينيي 48 تأتي من الوحدات العسكرية

انتقد مراقب الدولة في إسرائيل يوسف شابيرا تعامل الشرطة الإسرائيلية مع ظاهرة الأسلحة غير المرخصة في أوساط الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

ويشير تقرير مراقب الدولة إلى وجود عيوب كثيرة في هذا المجال، من بينها انعدام التنسيق والتعاون خاصة في المجال الاستخباراتي لوحدات الشرطة المختلفة فيما بينها، وكذلك بين الشرطة ووحدات الجيش، علما بأن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة مسروق من الوحدات العسكرية، حسب التقرير.

وأكد التقرير أنه تم تطبيق سلسلة خطوات لمكافحة انتشار السلاح غير المرخص إلا أن نجاعتها كانت محدودة.

ولفت التقرير كذلك الى التمهل في تطبيق الخطة لإقامة مخافر شرطية في المدن والقرى للفلسطينيين داخل إسرائيل، حيث تمت حتى الان إقامة مخفرين فقط من أصل 11.

من جهتها، أكدت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، تعقيبا على التقرير، أنها تبذل موارد جمة لمواجهة آفة العنف وانتشار السلاح في أوساط فلسطينيي الداخل. وذكرت أنها تعمل، وبتعاون مع الشرطة، على وضع خطة بقيمة مليار شيكل (271 مليون دولار) بغية تحقيق الأهداف المذكورة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي