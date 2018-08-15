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مصدر في الخارجية اليونانية يوضح سبب استبدال سفير بلاده لدى موسكو

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مصدر في الخارجية اليونانية يوضح سبب استبدال سفير بلاده لدى موسكو
Sputnik Eugene Odinokov
مبنى السفارة اليونانية في موسكو
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أعلن مصدر في وزارة الخارجية اليونانية أن التغيير المقبل لسفير اليونان لدى موسكو لا يعد خطوة موجهة ضد روسيا، ولا صلة له بتصعيد حدة التوتر في العلاقات الروسية اليونانية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر: "لا يجري استدعاء السفير اليوناني من روسيا. بل من المخطط إجراء استبدال السفير" بآخر.

وأوضح : "في حال استدعاء السفير تنشر وزارة الخارجية عادة بيانا خاصا. وبعد ذلك يغادر السفير البلاد".

وأشار أيضا إلى أنه لم تتم حتى الآن الموافقة على قرار الوزير بهذا الشأن.

وتابع: "سيعقد الاجتماع المقبل للمجلس (مجلس وزارة الخارجية) على الأرجح في سبتمبر القادم. ولم يحدد حتى الآن موعد لإجرائه. وسيتم فيه اتخاذ قرارات حول السفراء، بما في ذلك في روسيا".

كما لم يستبعد أن يبقى السفير اليوناني لدى موسكو أندرياس فريغاناس في روسيا حتى مارس القادم، أي قبل نهاية مدة عمله بهذا المنصب".

هذا وذكر المصدر أن ظهور الوثيقة الخاصة باستبدال السفير اليوناني لدى موسكو تزامن مع تصريح الخارجية اليونانية حول العلاقات مع روسيا، مؤكدا أن هذه الوثيقة كانت للاستخدام الداخلي فقط، وأن الخارجية اليونانية لم تتوقع تسريبها".

المصدر: نوفوستي

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