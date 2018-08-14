// 26.06.2018 по тикету 15478
اعتقال مسؤولين عسكريين في فنزويلا للاشتباه بتورطهما في استهداف مادورو
AFP Juan BARRETO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kne7
أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب عن اعتقال اثنين من المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى للاشتباه بتورطهما في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.
وأوضح صعب أن كلا من العقيد بيدرو زامبرانو والجنرال أليخاندرو بيريز مثلا أمام المحكمة يوم أمس الاثنين.
ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن المتهمين.
وكانت السلطات الفنزويلية قد اعتقلت 14 شخصا، بينهم عضو في البرلمان، وتبحث عن 20 آخرين.
وبعد الهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، الذي استهدف الرئيس نيكولاس مادورو يوم 4 أغسطس الجاري، اتهمت السلطات الفنزويلية المعارضة وجهات خارجية، وخاصة في الولايات المتحدة وكولومبيا، بالوقوف وراء محاولة اغتيال مادورو.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)