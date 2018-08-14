اعتقال مسؤولين عسكريين في فنزويلا للاشتباه بتورطهما في استهداف مادورو

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب عن اعتقال اثنين من المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى للاشتباه بتورطهما في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح صعب أن كلا من العقيد بيدرو زامبرانو والجنرال أليخاندرو بيريز مثلا أمام المحكمة يوم أمس الاثنين.

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ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن المتهمين.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اعتقلت 14 شخصا، بينهم عضو في البرلمان، وتبحث عن 20 آخرين.

وبعد الهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، الذي استهدف الرئيس نيكولاس مادورو يوم 4 أغسطس الجاري، اتهمت السلطات الفنزويلية المعارضة وجهات خارجية، وخاصة في الولايات المتحدة وكولومبيا، بالوقوف وراء محاولة اغتيال مادورو.

المصدر: رويترز