 
مباشر

اعتقال مسؤولين عسكريين في فنزويلا للاشتباه بتورطهما في استهداف مادورو

أخبار العالم

اعتقال مسؤولين عسكريين في فنزويلا للاشتباه بتورطهما في استهداف مادورو
AFP Juan BARRETO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kne7

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب عن اعتقال اثنين من المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى للاشتباه بتورطهما في محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح صعب أن كلا من العقيد بيدرو زامبرانو والجنرال أليخاندرو بيريز مثلا أمام المحكمة يوم أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كاراكاس، فنزويلا، 11 أغسطس 2018 مادورو يتهم حائز جائزة نوبل للسلام بالتخطيط لعملية اغتياله

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن المتهمين.

وكانت السلطات الفنزويلية قد اعتقلت 14 شخصا، بينهم عضو في البرلمان، وتبحث عن 20 آخرين.

وبعد الهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، الذي استهدف الرئيس نيكولاس مادورو يوم 4 أغسطس الجاري، اتهمت السلطات الفنزويلية المعارضة وجهات خارجية، وخاصة في الولايات المتحدة وكولومبيا، بالوقوف وراء محاولة اغتيال مادورو.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عصابات مجهولة بالسويد تضرم النيران في السيارات