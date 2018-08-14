نتنياهو يتبادل الانتقادات مع زعيم حزب العمال البريطاني

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين لمشاركته عام 2014 في مراسم تردد أنها لتكريم فلسطينيين متورطين في عملية أولمبياد ميونخ 1972.

وكتب نتنياهو في تغريدة: "قيام جيريمي كوربين بوضع إكليل من الزهور على قبر الإرهابيين الذين ارتكبوا مذبحة ميونخ وتشبيهه إسرائيل بالنازيين يستحق إدانة قاطعة من الجميع في اليسار واليمين وما بينهما".

The laying of a wreath by Jeremy Corbyn on the graves of the terrorist who perpetrated the Munich massacre and his comparison of Israel to the Nazis deserves unequivocal condemnation from everyone – left, right and everything in between — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 13 августа 2018 г.

ورد جيريمي كوربين على تغريدة نتنياهو في تغريدة واصفا اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الزائف".

وشدد على أن قتل إسرائيل للفلسطينيين خلال مشاركتهم في احتجاجات على حدود غزة خلال الأشهر القليلة الماضية "هو الذي يستحق الإدانة القاطعة".

Israeli PM @Netanyahu's claims about my actions and words are false.



What deserves unequivocal condemnation is the killing of over 160 Palestinian protesters in Gaza by Israeli forces since March, including dozens of children.https://t.co/H5nXqi3pnU — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 13 августа 2018 г.

وأضاف كوربين في تغريدة ثانية أن قانون القومية الذي ترعاه حكومة نتنياهو يميز ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل.

وأوضح أنه يقف مع عشرات الآلاف من المواطنين العرب واليهود في إسرائيل الذين يتظاهرون من أجل المساواة في الحقوق.

The nation state law sponsored by @Netanyahu's government discriminates against Israel's Palestinian minority.



I stand with the tens of thousands of Arab and Jewish citizens of Israel demonstrating for equal rights at the weekend in Tel Aviv. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 13 августа 2018 г.

ويواجه كوربين انتقادات منذ شهور من معارضيه، وبينهم نواب من داخل حزبه، تتهمه بالفشل في التعامل مع معاداة السامية داخل الحزب.

المصدر: وكالات + تويتر