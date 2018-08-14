 
مباشر

نتنياهو يتبادل الانتقادات مع زعيم حزب العمال البريطاني

أخبار العالم

نتنياهو يتبادل الانتقادات مع زعيم حزب العمال البريطاني
AFP / Debbie Hill
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kndv

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين لمشاركته عام 2014 في مراسم تردد أنها لتكريم فلسطينيين متورطين في عملية أولمبياد ميونخ 1972.

وكتب نتنياهو في تغريدة: "قيام جيريمي كوربين بوضع إكليل من الزهور على قبر الإرهابيين الذين ارتكبوا مذبحة ميونخ وتشبيهه إسرائيل بالنازيين يستحق إدانة قاطعة من الجميع في اليسار واليمين وما بينهما".

ورد جيريمي كوربين على تغريدة نتنياهو في تغريدة واصفا اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الزائف".

وشدد على أن قتل إسرائيل للفلسطينيين خلال مشاركتهم في احتجاجات على حدود غزة خلال الأشهر القليلة الماضية "هو الذي يستحق الإدانة القاطعة".

وأضاف كوربين في تغريدة ثانية أن قانون القومية الذي ترعاه حكومة نتنياهو يميز ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل.

وأوضح أنه يقف مع عشرات الآلاف من المواطنين العرب واليهود في إسرائيل الذين يتظاهرون من أجل المساواة في الحقوق.

ويواجه كوربين انتقادات منذ شهور من معارضيه، وبينهم نواب من داخل حزبه، تتهمه بالفشل في التعامل مع معاداة السامية داخل الحزب.

المصدر: وكالات + تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سربت تسجيلات صوتية ونشرت كتابا عنه.. ترامب في ورطة بسبب مستشارته السابقة