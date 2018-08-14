الحكومة البريطانية: حجم الخطر الإرهابي لدينا لا يزال كبيرا

أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن الخطر الإرهابي في المملكة المتحدة لا يزال شديدا، معبرا عن صدمته إزاء الهجوم الأخير بالقرب من مباني البرلمان في لندن.

ودعا المتحدث باسم الحكومة في بيان له المواطنين لإبداء الحذر، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية عقدت اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين هذا اليوم.

إقرأ المزيد

وأشار المتحدث إلى أنه منذ شهر مارس عام 2017 تم إحباط 13 مخططا إرهابيا للمتشددين الإسلاميين و4 مخططات لليمينيين المتطرفين.

وأضاف أنه في نهاية يونيو الماضي كانت هناك 676 تحقيقا جاريا في القضايا الأمنية.

ويأتي ذلك بعد حادث ارتطام سيارة بسياج قرب مباني البرلمان في وسط لندن ودهس عدد من المارة، أصيب 3 منهم بجروح. واعتبرت السلطات البريطانية الحادث هجوما إرهابيا.

المصدر: رويترز