خمس دول أوروبية توافق على استقبال المهاجرين من سفينة "أكواريوس"

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 5 دول في الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال المهاجرين الـ 141 الذين كانوا على متن سفينة "أكواريوس".

وقالت حكومة مالطا إنها ستسمح للسفينة بدخول أحد موانئها، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي، ستستقبلهم فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا.

بدوره، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس أن الاتحاد بحاجة إلى حل بعيد الأمد لقضية المهاجرين، مشيرا إلى أن "هذه ليست مسؤولية دولة واحدة أو عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بل مسؤولية الاتحاد كله".

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وكانت إيطاليا ومالطا قد رفضتا استقبال السفينة في موانئها، وهما ترفضان، عادة، استقبال السفن التي تديرها منظمات غير حكومية لمساعدة المهاجرين.

وليست هذه المرة الأولى، حين ترفض إيطاليا استقبال سفينة "أكواريوس"، حيث تسببت الحالة الأولى في يونيو الماضي بتوترات دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا.

المصدر: رويترز