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سفارتا إسرائيل والولايات المتحدة لدى برلين تتلقيان ظرفين يحتويان على مسحوق أبيض

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سفارتا إسرائيل والولايات المتحدة لدى برلين تتلقيان ظرفين يحتويان على مسحوق أبيض
Reuters Fabrizio Bensch
مبنى السفارة الأمريكية في برلين
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أعلنت الشرطة الألمانية أن السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في برلين تلقيتا الشهر الماضي ظرفين يحتويان على مسحوق أبيض ، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في هذين الحادثين.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة هيدي فوغت أن الخبراء أجروا تحليلا مفصلا لهذين الظرفين، بين أن المسحوق بداخلهما مادة غير ضارة.

وأضافت أن الشرطة تركز الآن على مشتبه به معروف لديها يقف وراء إرسال هذين الظرفين، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لأن التحقيق في هذين الحادثين مازال جاريا.

ويجري التحقيق مع المشتبه به في تهمتي الإخلال بالأمن عبر التهديد بتنفيذ جريمة، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص آخر حتى الآن.

وكانت السفارة الإسرائيلية في برلين قد تلقت الرسالة الأولى في 24 يوليو الماضي، في حين تلقت السفارة الأمريكية الثانية في 26 يوليو.

ولم تصدر السفارتان أي تعليق على هذين الحادثين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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