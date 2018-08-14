الميزانية العسكرية تلزم إدارة ترامب بالكشف عن المرتبطين بالاستخبارات الروسية خلال 3 أشهر

بتوقيعه يوم الاثنين ميزانية الدفاع لعام 2019 يكون رئيس أمريكا ترامب كمن وقع على قرار"إطلاق النار على قدمه"، لأنها تلزم إدارته بكشف المرتبطين بالاستخبارات الروسية في غضون 3 أشهر.

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وتلزم ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019، الرئيس بتقديم تقرير للكونغرس، يتضمن قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية خلال 90 يوما بعد دخول هذه الميزانية حيز التنفيذ، والذين قد تفرض عليهم عقوبات وفقا لقانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" المعتمد في عام 2017.

وبرر الكونغرس هذا الإجراء الغريب بضرورة مواجهة "الأعمال الخبيثة لروسيا في الفضاء السيبراني"، وخاصة "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يقومان بتحقيقات مستقلة حول مزاعم ما يسمى بالـ"التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون في نوفمبر عام 2016.

ويجري المدعي الخاص روبرت مولر تحقيقا مماثلا في ادعاءات التدخل الروسي المزعومة.

وتنشر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة، منسوبة إلى مصادر مجهولة لا يتم ذكر اسمها، حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب الانتخابية السابقة مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا مرارا وتكرارا هذه الاتهامات التي ما زالت الاستخبارات الأمريكية تجترها حتى اليوم، وتصر فيها على قيام موسكو بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات