الاستخبارات الأمريكية والغربية: روسيا ضحكت في سرّها لنتائج قمة هلسنكي

نقلت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، عن مصدرين استخباريين، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية، توصلت لاستنتاج أكيد، يفيد أن قادة روسيا خرجوا راضين من قمة هلسنكي وضحكوا في سرّهم.

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ووفقا للقناة التلفزيونية الأمريكية، "تشير هذه النتائج، التي تم الحصول عليها استنادا لمعلومات استخباراتية متقاطعة من مجموعة مصادر مختلفة، إلى أن الكرملين اعتبر نتائج قمة 16 يوليو في هلسنكي، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أكثر نجاحا مما كان متوقعا".

وحسب المصادر الاستخبارية، فإن "روسيا مسرورة بشكل خاص من الطريقة التي عقد بها الزعيمان مؤتمرهما الصحفي المشترك في هلسنكي".

في الوقت نفسه، أشارت المصادر الاستخباراتية إلى أن موسكو "تشعر بالحيرة بسبب عدم اتباع ترامب سياسة أكثر ودية تجاه روسيا نتيجة هذه القمة الناجحة بين الرئيسين".

وقال مسؤول استخباراتي غربي: "إن الكرملين يغض الطرف عن حقيقة أن الكونغرس وغيره من الشخصيات وقادة الرأي في الولايات المتحدة، يلعبون دورا هاما في تشكيل السياسة الأمريكية" التي لا يتحكم بها الرئيس وحده.

المصدر: إنترفاكس