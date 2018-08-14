موسكو: توضيحاتنا لأمريكا بشأن صاروخ "سارمات" مثل محادثة لا تنتهي بين الصّم والعميان!

أبدت موسكو استعدادها أن تثبت لواشنطن أن أسلحتها الجديدة لا تخضع لاتفاق الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3)، مع أن توضيحاتها لواشنطن تشبه محادثة بين الصم والعميان.

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واعتبر النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد في روسيا (مجلس الشيوخ)، يفغيني سيريبرينيكوف أن واشنطن لا تريد قبول أي حجج في هذا الشأن.

وقال البرلماني الضليع بالأمور العسكرية والأمنية: إن" الجانب الروسي مستعد لتقديم مواد إضافية، لكن الأمر بمجمله يذكرني بالمحادثة التي لا تنتهي بين المكفوفين والصم، وآمل أن يتم قبول حججنا، لكن الآمل بذلك أقل فأقل".

وعلق السناتور الروسي أيضا على قرار واشنطن الذي ورد في ميزانيتها العسكرية الجديدة، بشأن تجميد التعاون مع موسكو في مجال معاهدة الأجواء المفتوحة، "حتى تعود موسكو إلى الامتثال لها"، وقال إن الاتهامات الموجهة لروسيا بهذا الشأن مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة.

واختتم حديثه مؤكدا: "روسيا تتصرف بشكل كامل بالتوافق مع الاتفاقيات وأحكامها - مثلما تصرفت مع معاهدة تدمير الأسلحة الكيميائية".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2019. وهي تتضمن نصا يقول إن واشنطن ستناقش ما إذا كان الصاروخ الروسي الباليستي العابر للقارات من طراز SARMAT، وصواريخ كروز التي تعمل بالطاقة النووية وتطلق من الجو ( X-101 )، والغواصات المسيّرة بدون طواقم، وصواريخ"Avangard" ذات المدى البعيد التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، كلها تندرج ضمن الأسلحة التي تنص عليها معاهدة ستارت-3 الموقعة بين البلدين.

المصدر: نوفوستي