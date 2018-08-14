قمة "كيم-مون" الجديدة ستجري في الـ12 أو الـ13 من الشهر القادم

أعلن مستشار رئيس كوريا الجنوبية لشؤون التوحيد والشؤون الخارجية والأمن القومي، مون جونغ إن، أن القمة الجديدة بين زعيمي الكوريتين ستجري في بيونغ يانغ في 12 أو 13 من الشهر القادم.

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وتوصل وفدا الجانبين أثناء محادثاتهما على مستوى المسؤولين عن توحيد البلدين التي جرت أمس الاثنين في مدينة بانمنجوم الحدودية، إلى اتفاق حول إجراء قمة جديدة بين رئيسي الكوريتين في شهر سبتمبر القادم.

وأجرى رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في الـ27 من أبريل الماضي لقاء رسميا في مدينة بانمنجوم، وهو أول قمة لزعيمي البلدين خلال السنوات الـ10 الأخيرة. ونتيجة هذه المحادثات وقع الجانبان بيانا مشتركا حول السلام والازدهار وتوحيد شبه الجزيرة الكورية. كما أكدا أن هدفهما المشترك هو تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما اتفقا على مواصلة الحوار الحيوي على مستوى عال. وجرت القمة الثانية للزعيمين في مايو الماضي بمدينة بانمنجوم أيضا.

المصدر: تاس