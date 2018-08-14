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إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمام البرلمان البريطاني والشرطة تعتقل السائق

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أعلنت شرطة سكوتلاند يارد اعتقال رجل بعد قيامه بصدم، بسيارته، السور المحيط بالبرلمان البريطاني في لندن.

وكتبت شرطة لندن على صفحتها في تويتر: "تم اعتقال سائق السيارة من قبل ضباط الشرطة في مكان الحادث. وأصيب عدد من المارة بجروح. ولا تزال الشرطة تعمل في مكان الحادث. وسنقدم المزيد من المعلومات عندما ستتوفر لدينا".

وأفادت وكالة "أسوشتد برس" أن الحادث وقع في الساعة 07:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت موسكو)، مضيفة أن الشرطة تعتبر حاليا هذا الاصطدام حادث مرور عادي. 

 المصدر: وكالات

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