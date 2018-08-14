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ترامب يتخذ وضع المدافع وينفي كل اتهامات مستشارته السابقة

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ترامب يتخذ وضع المدافع وينفي كل اتهامات مستشارته السابقة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعدته السابقة في البيت الأبيض، مانيغولت نيومان، واصفا إياها بالمعتوهة، نافيا صحة اتهاماتها له بالعنصرية.

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وقال ترامب إنه لم يستعمل ولا يستعمل عبارات عنصرية، كما نسبتها له مساعدته السابقة، مضيفا أنها اختلقت هذه الاتهامات.
وأضاف ترامب: "أنظروا إلى تصريحاتها الأخيرة، التي روت فيها أشياء عجيبة وقوية عني، لقد كانت جاسوسة حقيقية للحقوق المدنية قبل طردها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المستشارة السابقة لم تكن تحظى بأي ثقة لدى وسائل الإعلام عندما اشتغلت في البيت الأبيض، والآن عندما بدأت تتحدث بشكل سيئ عني باتوا يتحدثون معها، إنها أخبار مفبركة".

تأتي تعليقات ترامب بعد أن نشرت مستشارته السابقة الأسبوع الماضي تسجيلا سريا لمحادثة معه، وهددت بكشف أشياء جديدة.
هذا وتحدثت مانيغولت نيومان في كتابها الجديد، عن عدد من الوقائع عن ترامب، تتهمه بسوء معاملة موظفيه وباختراع ألقاب لهم، وأيضا استخدام تعابير عنصرية.

وتدعي مانيغولت نيومان أن مساعدي ترامب عرضوا عليها دفع 15000 دولار شهريا، بعد أن غادرت البيت الأبيض، مقابل شراء صمتها حول الأنشطة الداخلية للإدارة وما كان يدور في أروقة البيت الأبيض بعد وصول ترامب إلى سدّة الرئاسة.

المصدر: وكالات + RT

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