في أول زيارة رسمية.. عمران خان يختار السعودية وإيران

اختار رئيس الحكومة الباكستانية الجديد عمران خان، زيارة السعودية وإيران كأول بلدين يقوم بزيارتهما رسميا بعد فوز حزبه "حركة الإنصاف" في انتخابات المجلس الوطني.

وقال موقع "تايمز إسلام آباد" الباكستاني، إن "إيران هي الوجهة الأولى لزيارة عمران خان للخارج"، وأضاف أن "جولته إلى إيران والسعودية ستبدأ بعد تنصيبه رئيسا للحكومة في الـ 18 من أغسطس الحالي".

وفي سياق متصل، شدد الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع عمران خان، على سعي الرياض وإسلام آباد إلى تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وأشاد الملك سلمان، بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

جدير بالذكر، أن حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعدا، من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها "الرابطة الإسلامية" و"حزب الشعب".

المصدر: وكالات