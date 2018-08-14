روسيا تدعو بريطانيا للإسهام بإعمار سوريا بدل الاكتفاء بترديد عبارات جوفاء

أعلن ناطق باسم السفارة الروسية في بريطانيا، أن موسكو تدعو لندن للانضمام عمليا للمبادرات الدولية لإعادة إعمار سوريا بدل الاكتفاء بالتعبير عن القلق بشكل منتظم إزاء الوضع بهذا البلد.

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وردا على سؤال حول احتمالات مشاركة لندن في المبادرات الإنسانية في سوريا، قالت السفارة إن الاتصالات مع وزارة الخارجية البريطانية تشير إلى "عدم رغبة الحكومة البريطانية في تغيير موقفها والانضمام لجهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".

وقال ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية: "لا نرى خطوات عملية من جانب لندن الرسمية في هذا الاتجاه، برغم أننا نرى الآن أفضل لحظة لذلك. "وتستعيض السلطات البريطانية عن ذلك، للأسف، بإطلاق عبارات تعبّر فيها بانتظام عن قلقها بشأن محنة سكان الجمهورية السورية".

وذكرت السفارة الروسية في غضون ذلك، أن الحكومة السورية بدأت بإعادة ترميم البنية التحتية في البلاد، ويتم بشكل منتظم، تسليم الشعب السوري مساعدات إنسانية روسية، وتستمر عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. ومنذ نهاية سبتمبر 2015، عاد أكثر من 236 ألف شخص إلى ديارهم، وأعرب حوالي 1.7 مليون سوري منتشرين في تسعة بلدان عن رغبتهم في ذلك.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إننا ندعو الجانب البريطاني، وأخيرا، للانتقال من المناقشات النظرية إلى العمل، والانضمام للمبادرات الدولية لإعادة إعمار سوريا، فهذا سيكون هذا خير دليل على اهتمام لندن بتطبيع وتحسين حياة الشعب السوري".

المصدر: نوفوستي