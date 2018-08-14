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خطوة إلى الأمام من أنقرة نحو واشنطن بحثا عن حل لأزمتها الاقتصادية

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خطوة إلى الأمام من أنقرة نحو واشنطن بحثا عن حل لأزمتها الاقتصادية
Reuters
جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي
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التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالسفير التركي لدى الولايات المتحدة لبحث احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برانسون، في خطوة توحي برغبة البلدين في حل الخلاف بينهما.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الاثنين، إنه: "بناء على طلب السفير التركي، التقى السفير جون بولتون بسفير تركيا سردار كيليش في البيت الأبيض، وبحثا استمرار احتجاز تركيا للقس أندرو برانسون ووضع العلاقات الأمريكية التركية".

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بتحديد الولايات المتحدة موعدا نهائيا لتركيا من أجل تسليم برانسون، قال مسؤولون أمريكيون إنه لا توجد مهلة في هذا الصدد.

ولا يوجد ما يشير إلى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع تركيا بشأن برانسون، في ظل قناعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترك ضغوطه الاقتصادية تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي.

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وفرضت واشنطن عقوبات على أكبر مسؤولين (وزيري الداخلية والعدل) في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع الشهر الجاري، في محاولة جديدة لحمل تركيا على تسليم برانسون، المتهم بمساندة محاولة الانقلاب على أردوغان قبل عامين.

وقال ترامب على "تويتر" الأسبوع الماضي: "علاقتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، مضيفا أنه أجاز زيادة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا إلى الضعفين.

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وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

المصدر: رويترز

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