وزير النقل الإيطالي: على بريطانيا تحمل مسؤولية السفينة "أكواريوس"

دعا وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، المملكة المتحدة إلى تحمل المسؤولية عن سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة غير حكومية تهتم بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وكتب الوزير تونينيلي في تغريدة على موقع "تويتر" الاثنين، قال فيها إنه تم تنسيق عمل السفينة "أكواريوس" من قبل قوات خفر السواحل الليبية في نطاق مسؤوليتها"، مشيرا إلى أن السفينة الآن في المياه المالطية وهي تحمل علم جبل طارق.

وأضاف وزير النقل الإيطالي "عند هذه النقطة، يجب على المملكة المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في مجال حماية الناجين، لكون جبل طارق، منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني".

L'Ong #Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 13 августа 2018 г.

ووفقا لمصادر إعلامية، تهيم السفينة التابعة لمنظمتي "إس أو إس ميديترينيان" و"أطباء بلا حدود"، في عرض البحر منذ يومين، وعلى متنها 141 شخصا، دون أن تتلقى دعم أي جهة أو سفينة أخرى، وهي تتجه شمالا الآن.

وأفاد طاقمها، بأن الأوضاع الصحية مستقرة بالنسبة للمهاجرين، لكن العديد منهم في ضعف ويعانون من سوء التغذية.

وأنقذت سفينة "أكواريوس"، التي تديرها منظمتا "إس أو إس ميديترينيان" و"أطباء بلا حدود"، المهاجرين قبالة ساحل ليبيا يوم الجمعة.

UPDATE: Maritime authorities from #Malta and #Italy inform #Aquarius that they will not grant 141 people onboard a place of safety to disembark. #Aquarius has now reached a standby position exactly between Malta and Italy and is awaiting further guidance. pic.twitter.com/Dc1gjK4dvj — MSF Sea (@MSF_Sea) 13 августа 2018 г.

وتكررت هذه المسألة منذ أن تولت الحكومة الإيطالية الجديدة الشعبوية السلطة في يونيو 2018 واتخذت قرارا بغلق موانئها أمام المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين، ودعت إلى إعادة جميع المهاجرين الذين يتم انتشالهم في البحر إلى ليبيا أو نقلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية