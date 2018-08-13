إصابة 266 متفرجا جراء انهيار منصة حفل في إسبانيا

أصيب 266 شخصا بجروح مختلفة في حادث انهيار منصة خشبية أثناء حفل موسيقي بمدينة فيغو الإسبانية.

وأفادت صحيفة "Faro de Vigo" المحلية بأن الحادث وقع مساء الأحد أثناء إحدى الحفلات الموسيقية في إطار مهرجان "O Marisquiño". وانهارت المنصة بسبب الثقل الكبير للمتفرجين، الأمر الذي أدى إلى سقوط الكثير من الناس في المياه القريبة من المنصة. وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وتدل المعلومات الأخيرة على أن الحالة الصحية لـ5 مصابين، من بينهم قاصران اثنان، لا تزال صعبة. من جهتها قالت الشرطة إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا.

Más de cien heridos al ceder el suelo durante el festival O Marisquiño en Vigo https://t.co/pQmkTlww8ypic.twitter.com/qGP51s6XIP — 20minutos.es (@20m) August 13, 2018

#VIGO

Se desploma un muelle de madera en O Marisquiño dejando varios heridos pic.twitter.com/WXotOhZaZv — Alberto Sxenick (@AlbertoSxenick) August 12, 2018

المصدر: نوفوستي