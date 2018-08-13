مدمرة أمريكية محملة بصواريخ توماهوك تدخل الأسود

دخلت المدمرة الأمريكية "USS Carney" محملة بصواريخ "توماهوك"، و"هاربون" إلى البحر الأسود لتعزيز التنسيق مع أساطيل شركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وصرح قائد المدمرة الأمريكية، تايسون يانغ، بأن "قدوم (المدمرة) Carney إلى البحر الأسود، يؤكد سعينا المتواصل للحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة"، مضيفا: "الوقت الذي نقضيه هنا يساعد في تعزيز العمل المشترك وعمليات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الشركاء".

المدمرة "Carney" مجهزة بنظام دفاع جوي "Aegis"، وصواريخ "توماهوك" و"هاربون"، فضلا عن أنظمة اكتشاف ومهاجمة الأهداف تحت الماء.

ووفقا لاتفاقية "مونترو" لعام 1936، يمكن للسفن الحربية العائدة للبلدان غير المطلة على البحر الأسود، البقاء في هذا البحر، في أوقات السلم، لمدة لا تزيد عن 21 يوما.

المصدر: وكالات